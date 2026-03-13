"Dünyanın en güzel kızı" Thylane Blondeau'nun aşk hayatındaki yeni dönem

2006 yılında, henüz altı yaşındayken Vogue Enfants dergisinin kapağında yer alarak moda dünyasında büyük bir yankı uyandıran Thylane Blondeau, çocuk yaşta elde ettiği bu global şöhreti yıllar içinde profesyonel bir kariyere dönüştürdü.

TC Candler’ın geleneksel listesinde "dünyanın en güzel kızı" unvanını hem çocukluk hem de yetişkinlik döneminde alarak nadir bir başarıya imza atan Fransız model, bugün 24 yaşında başarılı bir aktris ve girişimci olarak özel hayatında yeni bir sayfa açtı.