"Dünyanın en güzel kızı" Thylane Blondeau'nun aşk hayatındaki yeni dönem
"Dünyanın en güzel kızı" unvanıyla tüm dünyada tanınan Thylane Blondeau, hayatında açtığı yepyeni sayfayı sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. İşte detaylar...
2006 yılında, henüz altı yaşındayken Vogue Enfants dergisinin kapağında yer alarak moda dünyasında büyük bir yankı uyandıran Thylane Blondeau, çocuk yaşta elde ettiği bu global şöhreti yıllar içinde profesyonel bir kariyere dönüştürdü.
TC Candler’ın geleneksel listesinde "dünyanın en güzel kızı" unvanını hem çocukluk hem de yetişkinlik döneminde alarak nadir bir başarıya imza atan Fransız model, bugün 24 yaşında başarılı bir aktris ve girişimci olarak özel hayatında yeni bir sayfa açtı.
"DÜNYANIN EN GÜZEL KIZI" NİŞANLANDI
2022 yılından bu yana birlikteliklerini gözlerden uzak bir şekilde sürdüren Blondeau ve Fransız oyuncu Benjamin Attal, bu beraberliği resmiyete dökerek nişanlandıklarını duyurdu.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
“EN İYİ ARKADAŞIMA 'EVET' DEDİM”
Yunanistan seyahatleri sırasında gerçekleşen evlilik teklifi, deniz kenarında ve gül yapraklarıyla süslenmiş romantik bir sofrada gerçekleşti. Blondeau, bu mutlu haberi sosyal medya hesabından parmağındaki yüzüğü gösteren fotoğraflarla paylaştı. Ünlü model paylaşımına; “En iyi arkadaşıma evet dedim. Sonsuzluğa” notunu ekledi.
AİLEDEN GELEN DUYGUSAL DESTEK
Çiftin bu kararı, hem moda dünyasından hem de aile yakınlarından büyük destek gördü. Özellikle Blondeau’nun annesi, televizyon sunucusu Veronika Loubry’nin duygusal mesajı dikkat çekti:
“Hayat son zamanlarda beni bazı fırtınaların içine attı ama bugün, senin dünyanın en harika damadıyla nişanlandığını görmek, sanki bulutların arasından küçük bir güneş ışığı sızıyormuş gibi hissettiriyor. İkinizi de tebrik ederim aşklarım! Düğünü planlamaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Seni çok seven annen. Gégé seninle gurur duyuyor olmalı!”
Teyzesi Karine Le Marchand ise bu kararı şu sözlerle kutladı: “Bu kadar hak ettiğin bu değeri fark ettiğin için aferin Thylane.”