Dünyanın en zengin kadını: Françoise Bettencourt Meyers

L'Oreal imparatorluğunun varisi Fransız Françoise Bettencourt Meyers, Forbes’in Dünya Milyarderleri listesine göre 2022 yılının en zengin kadını seçildi.

L'Oréal'in varisi Fransız Françoise Bettencourt Meyers, bu yılki Forbes Dünya Milyarderleri listesine göre, üst üste ikinci yıl dünyanın en zengin kadın oldu. 74,8 milyar dolar ile 2021'den 1,2 milyar dolar daha zengin olduğu tahmin ediliyor ve bu da onu dünyanın en zengin on dördüncü kişisi yapıyor.

Françoise Bettencourt Meyers, bu yılki Forbes milyarderler listesinde dünyanın en zengin kadını olarak bir kez daha isminden söz ettirdi. 68 yaşındaki Fransız kadın, büyük babası kimyager Eugène Paul Louis Schueller tarafından 1909'da kurulan dünyanın en büyük kozmetik ve güzellik şirketi L'Oréal'in yönetim kurulu başkan yardımcısıdır.

Bettencourt Meyers ve ailesi, L'Oréal'in yaklaşık %33'üne sahip. 1997'den beri iki oğlu Jean-Victor Meyers ve Nicolas Meyers de şirketin yönetim kurulu üyesi. Dünyanın en büyük kozmetik üreticisi olan L'Oréal, 35'ten fazla kozmetik, yüz ve vücut bakım markasına sahip.

While Françoise Bettencourt Meyers helps oversee the world's largest cosmetics and beauty company. Her net worth is $74.8 billion, making her the richest woman in the world and the 14th richest person in the world. https://t.co/fPrMettA1g #ForbesBillionaires pic.twitter.com/Xsyc6NIo59