Rihanna bir olaya daha imza attı: Rihanna, Forbes'in milyarder listesine girdi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Forbes dergisinin hazırladığı milyarderler listesine girmeyi başardı. ABD merkezli medya kuruluşu tarafından her yıl hazırlanan listede Rihanna 1729’uncu sıraya yerleşti.

34 yaşındaki ünlü şarkıcı, 2021'de tahmini net değeri 1,7 milyar dolar ile milyarder statüsüne ulaştı. Amerikalı rapçi ASAP Rocky ile bebek bekleyen Rihanna böylelikle Barbados’un ilk milyarderi oldu. Yayınlanan son rapora göre, Rihanna'nın en hızlı büyüyen kozmetik serisi olan Fenty Beauty'deki hissesi, servetinin çoğunu oluşturuyor. Rihanna şirketini Fransız lüks LVMH şirketi ile ortak yürütürken, 2020'de 550 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği belirtildi. Ayrıca Savage x Fenty iç çamaşırı serisinde yüzde 30 hissesine sahip.

Eylül 2021'de Rihanna, New York Times'a, milyarder statüsünün onun için kabul etmesinin zor olduğunu şu sözlerle açıklamıştı: "Zor çünkü bu noktada olduğunuzu kabul etmek bile zor çünkü nereden geldiğimi biliyorum geçmişimi biliyorum. Aynı zamanda, benim gibi yoksul bir kesimden gelen, göçmen bir ailede büyüyen biri olarak ilham verebilmek de bana iyi hissettiriyor.” dedi.