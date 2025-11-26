Ece Çeşmioğlu 35 yaşına girdi: Eşi Taner Ölmez'den aşk dolu kutlama

Taner Ölmez, daha önce katıldığı bir programda aile yaşantısına ne kadar düşkün olduğunu samimi açıklamalarla anlatmıştı.

Kendisiyle evli olsa boşanma sebebi sorulan oyuncu, "Asla boşanmazdım kendimden" diyerek esprili bir yanıt vermişti. Evdeki sorumluluklarından bahseden Ölmez, şunları söylemişti:

"Tam bir ev adamıyım. İşim olmadığı zaman sürekli evde olmaktan, aileyle olmaktan çok keyif alıyorum. Yardımcı olmayı çok seviyorum, mutfakta çok fazla aktifim. Hiçbir şey yapamazsam evi süpürüyorum... Niye boşanayım ya ben kendimden? Gayet makul yani..."

