Ece Çeşmioğlu 35 yaşına girdi: Eşi Taner Ölmez'den aşk dolu kutlama
Ünlü oyuncu Ece Çeşmioğlu bugün (26 Kasım) 35 yaşına bastı. Eşi Taner Ölmez de bu özel günü atlamadı. Ölmez, sosyal medya hesabından Ece Çeşmioğlu'nun fotoğrafını paylaşarak altına "Mutlu yıllar sevdiceğim" notunu düşerek eşinin doğum gününü kutladı.
Ünlü oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, 2021 yılında evlilikle taçlandırdıkları mutlu birlikteliklerini iki çocukla; 2022 doğumlu kızları Zeynep ve 2024 doğumlu oğulları Hazar ile sürdürüyor.
Çocukları için kariyerine ara veren Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım itibarıyla 35 yaşına bastı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden çiftin, bu özel gününde Taner Ölmez'den romantik bir paylaşım geldi. Ölmez, eşinin fotoğrafını paylaşarak altına, "Mutlu yıllar sevdiceğim" notunu düşerek Ece Çeşmioğlu'nun doğum gününü kutladı.
Taner Ölmez, daha önce katıldığı bir programda aile yaşantısına ne kadar düşkün olduğunu samimi açıklamalarla anlatmıştı.
Kendisiyle evli olsa boşanma sebebi sorulan oyuncu, "Asla boşanmazdım kendimden" diyerek esprili bir yanıt vermişti. Evdeki sorumluluklarından bahseden Ölmez, şunları söylemişti:
"Tam bir ev adamıyım. İşim olmadığı zaman sürekli evde olmaktan, aileyle olmaktan çok keyif alıyorum. Yardımcı olmayı çok seviyorum, mutfakta çok fazla aktifim. Hiçbir şey yapamazsam evi süpürüyorum... Niye boşanayım ya ben kendimden? Gayet makul yani..."