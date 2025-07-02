Ece Erken, Sinan Akçıl'a aşkını böyle ilan etti: "Bırakın mutlu olayım"

Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen Sinan Akçıl, ünlü sunucu Ece Erken ile yeni bir aşka yelken açtı. Birkaç gün önce Samsun Havalimanı'nda el ele görüntülenmeleriyle ilişkileri ortaya çıkan çift, o anlarda kameraları fark edince hızlıca ellerini ayırmıştı.

Bu yakınlaşmanın ardından, Ece Erken'in Akçıl'ın Burcu Kıratlı ile evli olduğu dönemde ünlü şarkıcıya "enişte" dediği eski görüntüler de magazin gündemine gelerek tartışmalara yol açmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından, Ece Erken dün sosyal medya hesabından sevgilisi Sinan Akçıl ile ilk pozunu paylaşarak ilişkisini resmen ilan etti.

"En azından şimdilik bırakın mutlu olayım"

Erken, paylaşımında kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi. Duygusal bir mesajla hislerini ifade eden Erken, şu ifadelere yer verdi:

"Dediniz ki üzer zamana bıraktım... Dediniz ki enişteci. Bana yürümüş, iltifat etmiş Ece'yi çok sevmek yasaklanmalı demiş canlı yayında tanımadığım bir sanatçıya mesafemi koymuşum. Çok gördünüz be. Dediniz ki öleni çabuk unuttun... 3 yıl oldu bunun zamanı nedir var mıdır zamanı... İşime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi hor değil hoş görün beni. Çok mutluyum, en azından şimdilik bırakın mutlu olayım."

Ece Erken'in bu açıklaması, hem geçmişteki ilişki durumlarına hem de vefat eden eski eşiyle ilgili yapılan yorumlara net bir yanıt niteliği taşıyor.

Sinan Akçıl'dan "Enişte" yorumuna tepki gelmişti

Öte yandan Sinan Akçıl da, sevgilisi Ece Erken'in kendisine yıllar önce "enişte" demesi üzerine sosyal medyadan bir açıklama yapmıştı. Akçıl, "Hiç arkadaşlık yapmayan, hayatı boyunca belki bir kez görüşmüş olan hem de 10 sene önce, birbirinin arkadaşı mı acaba? Ne evlilik yapmışım, zamanında hiç duymadığım dostluklar çıktı ortaya... Ayakları üstünde tek başına duran dev gibi milyonlarca kadına da salça olmayı bırakın" diyerek bu yorumlara tepki göstermişti.

İkilinin ilişkisi, magazin gündeminin ana konularından biri olmaya devam ediyor.