Sinem Kobal, ailesi ile kar tatilinden fotoğraflar paylaştı
Ünlü oyuncu Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, Ramazan Bayramı tatilini kızları Lalin ve Leyla ile birlikte Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum Palandöken'de geçirdi. Sosyal medyada "Aile Albümü " notuyla yapılan paylaşım takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, 2026 Ramazan Bayramı tatilini çocuklarıyla birlikte karın ve doğanın tadını çıkararak geçirdi.
İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı merakla beklenen "A.B.İ." dizisinin çekimlerine bayram arası verilmesi, ünlü çiftin Erzurum’da bir araya gelmesine vesile oldu.
Sinem Kobal, Arefe günü kızları Lalin ve Leyla ile birlikte Buse Terim’in ev sahipliğinde düzenlenen "Fest on the Snow" etkinliğinde boy gösterdi.
Karlar içindeki neşeli halleriyle dikkat çeken Kobal, çocuklarıyla karın tadını çıkardı.