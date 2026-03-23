Ünlü Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow "Nepo Baby" etiketini kabullendi
Gwyneth Paltrow, Hollywood’daki "nepo baby" tartışmalarına samimi ve esprili bir yaklaşımla dahil oldu. Ailesinden aldığı desteği ve sektörel kalıplara karşı duruşunu anlatan ünlü oyuncu, başarısının arkasındaki hikayeyi paylaştı.
Hollywood’un uzun süredir tartıştığı "nepo baby" kavramı, bu kez Gwyneth Paltrow’un samimi açıklamalarıyla gündemde. Ünlü oyuncu, ailesinden gelen avantajları reddetmek yerine bu etiketi kabullenmeyi ve durumu bir mizah unsuru haline getirmeyi tercih ediyor.
20 Mart Cuma günü düzenlenen New York Women in Film & Television Muse Ödülleri'nde onurlandırılan Paltrow, kürsüde yaptığı konuşmada ailesine ve kariyerinin başlangıcına dair samimi açıklamalarda bulundu.
"ORİJİNAL NEPO BABY"
Oyuncu Blythe Danner ve yapımcı Bruce Paltrow’un kızı olan Gwyneth Paltrow, kariyerinin başlangıcına dair şu ifadeleri kullandı:
“Henüz yolun başındayken fırsatlarla karşılaşma konusunda olağanüstü şanslıydım, muhtemelen kısmen orijinal 'nepo baby'lerden biri olduğum içindi; ancak bunun yolumu tamamen pürüzsüz hale getirdiğini söylersem yalan söylemiş olursum.”
"TEK BİR KALIBA SIĞMA KONUSUNDA HİÇBİR ZAMAN PEK İYİ OLAMADIM"
Paltrow, konuşmasının devamında kariyer yolculuğunun her zaman doğrusal ilerlemediğini belirtti. Özellikle kadınların sektördeki konumuna dair beklentileri eleştiren oyuncu, kendi yaşam tarzı markası Goop’u kurma sürecine de atıfta bulundu:
“Endüstrinin kadınlardan sadece kendi alanlarında kalmalarını, zarif, sessiz ve her şeyden önce tek bir kalıba sığmalarını beklediğini çok açıkça belli ettiği pek çok an oldu. Ben ise tek bir kalıba sığma konusunda hiçbir zaman pek iyi olamadım.”
GWYNETH PALTROW’DAN ANNESİNE TEŞEKKÜR
Törende annesi Blythe Danner’a özel bir teşekkür sunan 53 yaşındaki aktris, mesleki disiplinini annesini izleyerek kazandığını şu sözlerle dile getirdi:
“Anne, bana bir zanaata tam anlamıyla bağlanmanın, sahnede seçimlerinde çılgınca yaratıcı ve cesur olmanın ve bu endüstri bazen işleri o kadar kolaylaştırmasa bile kendini büyük bir zarafetle taşımanın ne demek olduğunu gösterdin. Bu yüzden teşekkür ederim.”