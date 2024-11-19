Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in romantik Paris tatili
4 Nisan'da bebekleri Mina İpek'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, Paris'e gitti. Çiftten Buğrahan Tuncer aşk pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
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21 Haziran 2023'te basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dünyaevine giren Eda Ece, düğünden aylar sonra bebek beklediğini duyurmuştu.
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4 Nisan'da bebekleri Mina İpek'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, Paris'e gitti.
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Buğrahan Tuncer, çıktıkları Paris seyahatinden birçok kare paylaştı.
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Ünlü basketbolcu, eşi Eda Ece ile Paris'in simgesi olan Eyfel Kulesi'nin de yer aldığı bu kareyi yayımladı.