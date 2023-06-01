Eda Ece'den düğün öncesi yeni imaj

Uzun yıllardır "Yasak Elma" dizisinde başrol oynayan ve şimdilerde yaklaşık 5 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dünyaevine girmeye hazırlanan Eda Ece, imaj yeniledi. Sarı saçlarını kahverengiye boyatan ünlü oyuncu, yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı.

YENİ İMAJI TAM NOT ALDI

Oyuncunun yeni imajı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken takipçilerinden de tam not aldı. Takipçileri Ece'ye "Yakışmış", "Daha genç olmuş", "Düğüne hazırlık" gibi yorumlar yaptı.

DÜĞÜN 21 HAZİRAN'DA

Öte yandan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin düğün detayları da belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da nikah masasına oturacak. Ece'nin düğünde Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşı Şevval Sam sahne alacak. Güzel oyuncunun şahitliğini ise menajeri Gaye Sökmen, Melda Nar ve başarılı sanatçı Ayşegül Aldinç üstlenecek.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

Birliktelerini gözlerden uzak yaşayan ve zaman zaman sosyal medyadan mutluluk pozlarını paylaşan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz ay nişaNlanmıştı.

Aile arasında düzenlenen bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü çiftten Eda Ece, geceden fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.