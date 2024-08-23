Eda Ece'den kızıyla yeni paylaşım: Pembe çocuk doğurdum resmen
Şimdilerde tüm vaktini bebeğiyle geçiren Eda Ece, kızıyla yeni pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına "Resmen pembe çocuk doğurdum. Doğumda da pembeydi, 4 ay sonra yine pembe" notunu düştü.
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2023'ün Haziran ayında evlenen oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, bu yıl Nisan ayında ise kızlarını geçtiğimiz ay kucaklarına aldı.
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Anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, kızlarına Mina İpek ismini vermişti.
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Tüm vaktini bebeğiyle geçiren Ece, kızıyla yeni pozunu takipçileriyle paylaştı.
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Ünlü oyuncu paylaşımına "Resmen pembe çocuk doğurdum. Doğumda da pembeydi, 4 ay sonra yine pembe" notunu düştü.