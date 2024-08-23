Eda Ece'den kızıyla yeni paylaşım: Pembe çocuk doğurdum resmen

Şimdilerde tüm vaktini bebeğiyle geçiren Eda Ece, kızıyla yeni pozunu takipçileriyle paylaştı.  Ünlü oyuncu paylaşımına "Resmen pembe çocuk doğurdum. Doğumda da pembeydi, 4 ay sonra yine pembe" notunu düştü. 

1 / 6
Eda Ece'den kızıyla yeni paylaşım: Pembe çocuk doğurdum resmen - Resim : 1

2023'ün Haziran ayında evlenen oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, bu yıl Nisan ayında ise kızlarını geçtiğimiz ay kucaklarına aldı.

2 / 6
Eda Ece'den kızıyla yeni paylaşım: Pembe çocuk doğurdum resmen - Resim : 2

Anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, kızlarına Mina İpek ismini vermişti. 

3 / 6
Eda Ece'den kızıyla yeni paylaşım: Pembe çocuk doğurdum resmen - Resim : 3

 Tüm vaktini bebeğiyle geçiren Ece, kızıyla yeni pozunu takipçileriyle paylaştı.  

4 / 6
Eda Ece'den kızıyla yeni paylaşım: Pembe çocuk doğurdum resmen - Resim : 4

Ünlü oyuncu paylaşımına "Resmen pembe çocuk doğurdum. Doğumda da pembeydi, 4 ay sonra yine pembe" notunu düştü. 