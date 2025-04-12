Eda Gürkaynak'tan Birkan Sokullu açıklaması: Fikirleri benim için çok önemli

Yaklaşık altı yıldır Birkan Sokullu ile birlikte olan Eda Gürkaynak, yürüyüş yaparken muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Oyunculuk eğitimi alarak setlere adım atan Eda Gürkaynak, ikinci projesi için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Gürkaynak, “Sevgilinizden oyunculuk tüyoları alıyor musunuz?” sorusuna da yanıt verdi.

'FİKİRLERİ BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

Ünlü isim, “İkinci dizim olacak. Çok heyecanlıyım. Genel olarak her şeyi danışıyorum ben ona. Başka bir iş yapıyor olsaydım da kesinlikle ona sorardım. Fikirleri benim için çok değerli ve önemli” yanıtını verdi.

Gürkaynak, evlilik sorusuna ise, “Şimdilik her şey yolunda diyelim. Bir şey olursa öğrenirsiniz zaten” açıklamasında bulundu.