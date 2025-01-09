Edip Akbayram'dan üzen haber... Yoğun bakıma kaldırıldı

'Hasretinle Yandı Gönlüm', 'Aldırma Gönül', 'Güzel Günler Göreceğiz' gibi şarkılarıyla tanınan usta sanatçı Edip Akbayram, geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede kaldı. Önceki gün taburcu olan Akbayram, bu sabah evinde düştükten sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu kritik olan ve entübe edilen Edip Akbayram'ın kendisi gibi sanatçı olan kızı Türkü Akbayram, "Babam bir süredir zatürre tedavisi görüyordu. Eve yeni çıkmıştı ama farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama geçirdi. Hastanede yoğun bakıma alındı ve entübe edildi" dedi.