Edis'in Harbiye konserine ünlü akını
Sevilen şarkıcı Edis dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava'da konser verdi. Konsere Hazal Kaya, Ceylan Çapa, Tuba Ünsal, Berk Atan, Sude Zülal Güler, Oğulcan Engin, İlayda Alişan, Cemal Can Canseven, Danla Bilic gibi birçok ünlü isim katıldı.
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Son yılların en sevilen şarkıcılarından Edis, Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde sevenleri ile buluştu.
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Ünlü şarkıcı yeni şarkıcı Azar Azar'ı da ilk kez konserde seslendirdi. Konsere ünlü akını yaşandı.
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Hazal Kaya ve Ceylan Çapa
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Berk Atan- Sude Zülal Güler, Oğulcan Engin, İlayda Alişan