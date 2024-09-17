Edis'in Harbiye konserine ünlü akını

Sevilen şarkıcı Edis dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava'da konser verdi. Konsere Hazal Kaya, Ceylan Çapa, Tuba Ünsal, Berk Atan, Sude Zülal Güler, Oğulcan Engin, İlayda Alişan, Cemal Can Canseven, Danla Bilic gibi birçok ünlü isim katıldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Edis'in Harbiye konserine ünlü akını - Resim : 1

Son yılların en sevilen şarkıcılarından Edis, Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde sevenleri ile buluştu. 

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Edis'in Harbiye konserine ünlü akını - Resim : 2

Ünlü şarkıcı yeni şarkıcı Azar Azar'ı da ilk kez konserde seslendirdi.  Konsere ünlü akını yaşandı. 

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Edis'in Harbiye konserine ünlü akını - Resim : 3

Hazal Kaya ve Ceylan Çapa 

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Edis'in Harbiye konserine ünlü akını - Resim : 4

Berk Atan- Sude Zülal Güler, Oğulcan Engin, İlayda Alişan