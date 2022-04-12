Edis'ten eşinin soyadını alan Brooklyn Beckham'a destek! "Çok asil ve doğru bakış açısı"

David ve Victoria Beckham çiftinin büyük oğlu İngiliz fotoğrafçı Brooklyn Beckham, ABD’li oyuncu Nicola Anne Peltz ile geçtiğimiz gün hayatını birleştirdi. Brooklyn Beckham, düğünün hemen ardından eşi Nicola Anne Peltz'in soyadını alarak herkesi şaşırttı.

"ÇOK DOĞRU BİR BAKIŞ AÇISI"

Eşi Nicola Peltz’in soyadını alan Brooklyn Beckham’a Edis’ten destek geldi. Sosyal meyda hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan 31 yaşındaki popçu, "Brooklyn Peltz Beckham'ı kutluyorum şahane bir hareket olmuş. Çok asil ve doğru bir bakış açısı... Bir zaman sonra belki de olması gereken." diyerek, Beckham'a destek verdi.

Brooklyn Peltz Beckham'ı kutluyorum şahane bir hareket olmuş. Çok asil ve doğru bir bakış açısı ve belki de olması gereken bir zaman sonra. — EDIS (@edisgorgulu) April 12, 2022

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ DE İMZALADILAR

Öte yandan ABD ve İngiliz basınında yer alan iddialara göre; Anne Peltz'in, milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz, müstakbel damadına evlilik sözleşmesi imzalatmıştı. Bu sözleşme hem Brooklyn Beckham hem de Nicola Anne Peltz için bağlayıcı özellik taşıyordu.

Müstakbel gelin ve damadın imzaladığı sözleşmeye göre; boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak.