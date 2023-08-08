Elçin Sangu sevgilisi Yunus Özdiken'le tatil pozunu paylaştı

Çöp Adam dizinin başrol oyuncusu Elçin Sangu sezonun yorgunluğunu atıyor. Uzun süredir birlikte görüntü vermeyen Elçin Sangu sevgilisi Yunus Özdiken önceki gün Marmaris Bozburun’da objektiflere takıldı.

TATİL POZU

Marmaris’te tatil yapan ünlü oyuncu Elçin Sangu, sevgilisi Yunus Özdiken'le tatil pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

"SEVGİLİMİN ZEKÂSINA HAYRANIM"

Elçin Sangu bir röportajında erkek arkadaşı Yunus Özdiken ile ilgili olarak şunları söylemişti: Erkek arkadaşımın zekâsına hayranım. Çok güzel bir üniversitede siyasal bilimler okumuş, master’ını yapmış. O da İzmirli ama İstanbul’da tanıştık. Her şeyden önce sıkıcı bir adam değil, komedi unsurları hayatının içinde hep var. O çok zeki, esprili, bana hitap eden, hayatımı geçirebileceğim biri. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki, benim evrilmeme ve gelişmeme sebep oluyor.