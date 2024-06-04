ELLE Style Awards 2024 X P&G Beauty ödüllerinin kazananları belli oldu

Yılın stil sahibi ve başarılı isimleri ELLE Style Awards'da 10.kez ödüllendirildi. 3 Haziran akşamı Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul’da Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın sunuculuğunda gerçekleşen törene pek çok değerli isim katıldı. İşte öne çıkan kategorilerde kazananlar:

ELLE Style Awards 2024 X P&G Beauty Ödülleri:

Pantene Yılın Yükselen Kadını – SILA TÜRKOĞLU

Yılın Aktif Vatandaşlık Ödülü – HALUK LEVENT

Yılın İlham Veren İsmi – NORM ENDER

Yılın Moda Vizyoneri – AYŞE VE ECE EGE –(DİCE KAYEK)

Yılın Marka Elçisi – HAFSANUR SANCAKTUTAN VE BORAN KUZUM (CARTIER)

Yılın Moda Influencer’ı – DUYGU ÖZASLAN

Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu – HAZAR ERGÜÇLÜ

Yılın Stil Sahibi Erkek Oyuncusu – MERT YAZICIOĞLU

Yılın Sporcusu – BUSE NAZ ÇAKIROĞLU

Yılın Stil Sahibi Müzisyeni – MERT DEMİR

Yılın Stil Sahibi İş İnsanı: REZZAN BENARDETE

Yılın Televizyon Performansı– DEMET EVGAR

Yılın Dijital Performansı – BİRCE AKALAY

Yılın Moda Tasarımcısı – ÖZGÜR MASUR

Yılın Moda İş Birliği – HANDE ERÇEL (NOCTURNE)

Yılın Yükselen Moda Tasarımcısı – BURCU ERGUVAN

Yılın Modeli – EGE CS

Venus Pürüzsüz Özgüven Ödülü- AYŞE BEGÜM ONBAŞI

Yılın Yükselen Moda Fotoğrafçısı – CAN SEVER

Yılın Saç Artisti – BURHAN ÇILGIN

Yılın Makyaj Artisti – BATUHAN SARA

Yılın Stil Keşfi – EYLÜL LİZE KANDEMİR

Yılın ELLE Kızı – AHSEN EROĞLU

Yılın Stil İkonu – ZERRİN TEKİNDOR