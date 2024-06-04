ELLE Style Awards 2024 X P&G Beauty ödüllerinin kazananları belli oldu
ELLE Style Awards 2024 ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Yılın stil sahibi ve başarılı isimleri ELLE Style Awards'da 10.kez ödüllendirildi. 3 Haziran akşamı Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul’da Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın sunuculuğunda gerçekleşen törene pek çok değerli isim katıldı. İşte öne çıkan kategorilerde kazananlar:
ELLE Style Awards 2024 X P&G Beauty Ödülleri:
Pantene Yılın Yükselen Kadını – SILA TÜRKOĞLU
Yılın Aktif Vatandaşlık Ödülü – HALUK LEVENT
Yılın İlham Veren İsmi – NORM ENDER
Yılın Moda Vizyoneri – AYŞE VE ECE EGE –(DİCE KAYEK)
Yılın Marka Elçisi – HAFSANUR SANCAKTUTAN VE BORAN KUZUM (CARTIER)
Yılın Moda Influencer’ı – DUYGU ÖZASLAN
Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu – HAZAR ERGÜÇLÜ
Yılın Stil Sahibi Erkek Oyuncusu – MERT YAZICIOĞLU
Yılın Sporcusu – BUSE NAZ ÇAKIROĞLU
Yılın Stil Sahibi Müzisyeni – MERT DEMİR
Yılın Stil Sahibi İş İnsanı: REZZAN BENARDETE
Yılın Televizyon Performansı– DEMET EVGAR
Yılın Dijital Performansı – BİRCE AKALAY
Yılın Moda Tasarımcısı – ÖZGÜR MASUR
Yılın Moda İş Birliği – HANDE ERÇEL (NOCTURNE)
Yılın Yükselen Moda Tasarımcısı – BURCU ERGUVAN
Yılın Modeli – EGE CS
Venus Pürüzsüz Özgüven Ödülü- AYŞE BEGÜM ONBAŞI
Yılın Yükselen Moda Fotoğrafçısı – CAN SEVER
Yılın Saç Artisti – BURHAN ÇILGIN
Yılın Makyaj Artisti – BATUHAN SARA
Yılın Stil Keşfi – EYLÜL LİZE KANDEMİR
Yılın ELLE Kızı – AHSEN EROĞLU
Yılın Stil İkonu – ZERRİN TEKİNDOR