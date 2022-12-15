Ellen Show'da DJ'lik yapan Stephen Boss 40 yaşında hayatını kaybetti

Amerika'nın en ünlü Talk Show programlarında bir tanesi olan "The Ellen DeGeneres Show"da DJ'lik yapan Stephen Boss, 40 yaşında hayatını kaybetti.

Ellen Show'da DJ'lik yapan Stephen Boss 40 yaşında hayatını kaybetti

Amerika'nın en ünlü Talk Show programlarında bir tanesi olan "The Ellen DeGeneres Show"da DJ'lik yapan Stephen Boss, 40 yaşında hayatını kaybetti. DJ'in eşi  Allison Holker Boss, yaptığı açıklamada eşinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Stephen Boss'un ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

 ELLEN DEGENERES ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Talk şovunda DJ’lik yapan Boss hakkında konuşan ABD’li sunucu Ellen DeGeneres üzüntüsünü Twitter’da dile getirdi.

"AİLEDEN BİRİYDİ"

Ellen DeGeneres “Stephen aileden biriydi. Onu tüm kalbimle sevdim ve onu çok özleyeceğim” ifadelerini kullandı.

 

 

 