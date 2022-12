Ellen Show'da DJ'lik yapan Stephen Boss 40 yaşında hayatını kaybetti

Amerika'nın en ünlü Talk Show programlarında bir tanesi olan "The Ellen DeGeneres Show"da DJ'lik yapan Stephen Boss, 40 yaşında hayatını kaybetti. DJ'in eşi Allison Holker Boss, yaptığı açıklamada eşinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Stephen Boss'un ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Talk şovunda DJ’lik yapan Boss hakkında konuşan ABD’li sunucu Ellen DeGeneres üzüntüsünü Twitter’da dile getirdi.

I’m heartbroken. tWitch was pure love and light. He was my family, and I loved him with all my heart. I will miss him. Please send your love and support to Allison and his beautiful children - Weslie, Maddox, and Zaia. pic.twitter.com/lW8Q5HZonx