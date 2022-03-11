Elon Musk ile Grimes'in bir çocuğu daha olduğu ortaya çıktı! Çift, ikinci çocuklarına da ilginç bir isim verdi

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk ve Kanadalı şarkıcı Grimes üç yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz sene eylül ayında sonlandırmıştı. İlişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren çift, ayrılık kararı sonrası, bir buçuk yaşındaki, X AE A-XII adını verdikleri oğlunu birlikte büyütme kararı aldıklarını açıklamıştı. Ancak çiftin, ayrıldıktan altı ay sonra, bir de kız çocuğu olduğu ortaya çıktı.

Elon Musk ve Grimes’ın ikinci çocuğunun adı: Exa Dark Sideræl Musk

Vanity Fair dergisine konuşan Grimes, aralık ayında taşıyıcı anne yoluyla ikinci çocuklarının doğduğunu açıkladı. Gerçek adı Claire Boucher olan 33 yaşındaki Grimes, taşıyıcı anne aracılığıyla doğan kızlarının tam adının “Exa Dark Sideræl” veya kısaca “Y” olduğunu söyledi. İsmi verirken Yüzüklerin Efendisi karakteri Galadriel’den etkilendiğini belirtti.

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X AE A-12 2020 YILINDA DOĞMUŞTU

50 yaşındaki teknoloji devi Elon Musk’ın ise yedi çocuğu var. 2004’te Griffin ve Xavier adında ikiz oğulları, 2006’da da eski eşi Justine Wilson’dan Kai, Saxon ve Damian adında üçüz çocukları oldu. Y’nin ağabeyi olan “X AE A-12” ise Mayıs 2020’de dünyaya gelmişti.

Grimes, Musk ile ilişkilerinin ne durumda olduğu sorusuna ise, “Akışında gidiyor” yanıtını verdi.

Ünlü çiftin, ayrıldıktan sonra kendi hayatına devam ettiği ve ayrı yaşadıkları biliniyor.