Kylie Jenner'ın bebeğinin ismi belli oldu

Reality TV yıldızı Kylie Jenner, ikinci çocuğunu 2 Şubat'ta kucağına aldı. Jenner, yeni doğan oğlunun adını hayranlarıyla paylaştı.

Kylie Cosmetics'in kurucusu, Cuma günü, Travis Scott'la 2 Şubat'ta karşıladıkları oğlunun adının Wolf Webster olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

24 yaşındaki makyaj ustası, ilk olarak 6 Şubat'ta bebeğinin gelişinin heyecan verici haberini Instagram'da bebeğin elinin siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Ayrıca pek çok insan tarafından merak uyandıran Webster soy ismi ise Travis Scott'un gerçek soyadı. Travis Scott'un asıl ismi: Jacques Berman Webster