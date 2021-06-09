Gündemdeki isim: Emily Ratajkowski

Geçtiğimiz aylarda anne olan model Emily Ratajkowski'nin bebeğiyle paylaştığı fotoğrafla bir kez daha magazin basınının gündeminde. Magazin basınında yer alan haberlere göre bebeğini tutuş şekli takipçileri tarafından yoğun şekilde eleştiri aldı. Peki, kimdir son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Emily Ratajkowski? Yaşı, boyu, burcu... İşte Ratajkowski'nin biyografisi...