Gündemdeki isim: Emily Ratajkowski

Geçtiğimiz aylarda anne olan model Emily Ratajkowski'nin bebeğiyle paylaştığı fotoğrafla bir kez daha magazin basınının gündeminde. Magazin basınında yer alan haberlere göre bebeğini tutuş şekli takipçileri tarafından yoğun şekilde eleştiri aldı. Peki, kimdir son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Emily Ratajkowski? Yaşı, boyu, burcu... İşte Ratajkowski'nin biyografisi...
EMILY RATAJKOWSKI KİMDİR?
7 Haziran 1991’de Londra’da dünyaya gelen manken Emily Ratajkowski 170 boyunda, 52 kilodur.
14 yaşındayken 'Ford Models' isimli modellik ajansına katıldı. Lise eğitimini, babasının öğretmenlik yaptığı San Dieguito Akademisi'nde aldı. 2009 yılında Kaliforniya Üniversitesi'ne yüksek öğrenim hayatına başlasa da mankenlik kariyerini sürdürmek üzere okulu bıraktı. 2004 senesinde ise oyunculuk kariyerine ilk adımını Andrew's Alteration adlı kısa filmle attı. Ara ara küçük rollerle oyunculuğa devam eden Emily, bir taraftan da modellik kariyerini sürdürmeye devam ederek 2011'de Treats! Magazine adlı derginin kapağında yer aldı.
İLK BÜYÜK ROLÜ 'GONE GIRL' FİLMİNDE OLDU
Daha sonrasında Maroon 5' ın "Love Somebody" ve Robin Thicke'in "Blurred Lines" adlı şarkılarının kliplerinde yer aldı. Çıplak bir şekilde yer aldığı "Blurred Lines" klibi topluluk kuralları ihlali sebebiyle YouTube tarafından kaldırılmış olsa da Temmuz 2013'te videonun site üzerinden yayımlanmasına tekrar izin verildi. İlk büyük rolü ise 2014 senesinde yer aldığı Gone Girl adlı filmdeki Andie karakteriydi.