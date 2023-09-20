Emir Can İğrek kaybettiği arkadaşı için yapay zeka ile düet yaptı
Harbiye Açık Hava sahnesinde geçtiğimiz akşam konser veren Emir Can İğrek, beş yıl önce kaybettiği arkadaşı ile yapay zeka sayesinde düet yaptı.
İğrek, Harbiye Açıkhava'da verdiği konserde beş yıl önce hayatını kaybeden müzisyen arkadaşı Onur Can Özcan'ın sesinin yapay zekayla eklendiği "Can Dostum" şarkısını seslendirdi.
Ünlü müzisyen, seyircilerle hep bir ağızdan söylenen şarkının yer aldığı konserin kaydını sosyal medya hesabından paylaştı.
'CAN DOSTUM' ŞARKISINI ONUR CAN ÖZCAN ANISINA YAZMIŞTI
İğrek, "Can Dostum" şarkısını 2018 yılında kaybettiği müzisyen arkadaşı Onur Can Özcan anısına yazdığını açıklamıştı.