Emrah Altıntoprak'tan 'Kızılcık Şerbeti'ne veda paylaşımı: "Müthiş bir iş tecrübesiydi, canavar gibi arkadaşlar kazandım"
Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nde bu akşam (14 Kasım 2025) yayınlanan bölümle birlikte önemli ayrılıklar yaşanıyor. Ayrılan isimlerden biri de, dizide Mustafa Ünal karakterini canlandıran başarılı oyuncu Emrah Altıntoprak. Altıntoprak, diziye veda ederken sosyal medya hesabı Instagram üzerinden duygusal bir veda paylaşımı yayınladı.
Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti, 14 Kasım'da yayınlanan bölümle birlikte büyük bir veda yaşanıyor. Diziden Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ayrılırken, hikaye gereği Mustafa, Doğa ve Işıl karakterlerinin öleceği öğrenildi.
Bu ayrılıkların hemen ardından, önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümle birlikte diziye taze bir soluk getirecek yeni oyuncuların dahil olacağı ve yepyeni bir dönemin başlayacağı duyuruldu.
Dört sezon boyunca Mustafa Ünal karakterini canlandıran Emrah Altıntoprak ise Instagram hesabından oldukça duygusal bir veda mesajı yayımladı.
Ünlü oyuncu, vedasını şu sözlerle gerçekleştirdi: "Herkesin kendi kızılcığı var. Ben benimkiyle vedalaşacağım müsaadenizle. Mustafayı 113 bölüm boyunca çok iyi oyuncular, çok iyi bir senaryo ve harika bir reji ekibiyle oynadım.