Engin Akyürek ve Aslı Enver’li Enfes Bir Akşam'dan müjde! 2. sezon onayı geldi
Aslı Enver ve Engin Akyürek'i buluşturan dizi olan "Enfes Bir Akşam", merak edilen ikinci sezon onayını aldı. Dizi, yeni bölümleriyle ve muhtemelen yeni sezonda da dikkat çekecek güçlü hikayesiyle ekran yolculuğuna devam edecek.
Netflix Türkiye'de 10 Ekim'de izleyiciyle buluşan ve Tims&B yapımı olan "Enfes Bir Akşam" dizisi, kulislerde uzun süredir konuşulan soruyu sonunda netleştirdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, gördüğü yoğun ilginin ardından ikinci sezon onayı aldı.
Meriç Acemi'nin kaleme aldığı ve Uluç Bayraktar'ın yönettiği 8 bölümlük ilk sezonda Aslı Enver ve Engin Akyürek başrolleri paylaşmıştı.
Dizi, Anadoluhisarı'ndaki ihtişamlı bir yalı çevresinde şekillenen güç dengelerini ve tutkulu bir aşkı konu alıyor. Güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca Dolunay Soysert, Serkan Altunorak, İsmail Demirci, Zeynep Oymak, Taro Emir Tekin ve Sedef Avcı gibi isimler de bulunuyor.
Dizinin ikinci sezona onay gelmesine rağmen, çekimlerin ve yayın tarihinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.