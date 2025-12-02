Engin Altan Düzyatan'dan eşine romantik kutlama: "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek paha biçilemez"
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında dünyaevine girdiği eşi Neslişah Alkoçlar'ın doğum gününü, sosyal medya hesabından paylaştığı romantik bir mesajla kutladı.
Ekranların sevilen ve başarılı oyuncularından Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar'ın 37. yaş gününü, yaptığı romantik paylaşımla kutladı.
2014 yılında nikah masasına oturan ve o günden bu yana magazin gündeminin örnek çiftleri arasında gösterilen Düzyatanlar, aile hayatlarıyla da sıkça ilgi odağı oluyor.
Çiftin bu mutlu evliliğinden 2016 yılında ilk çocukları Emir Aras ve 2018 yılında da kızları Alara dünyaya gelmişti.
46 yaşındaki yakışıklı oyuncu, bu özel günde romantikliğini bir kez daha kanıtladı. Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ile olan bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak altına, evliliklerinin uzun yıllardır süren mutluluğunu özetleyen, kalpten bir not düştü. Oyuncu, eşine hitaben: "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek paha biçilmez, benim bir tanem, yol arkadaşım, sevgilim, eşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın…" ifadelerini kullandı