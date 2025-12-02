Engin Altan Düzyatan'dan eşine romantik kutlama: "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek paha biçilemez"

46 yaşındaki yakışıklı oyuncu, bu özel günde romantikliğini bir kez daha kanıtladı. Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ile olan bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak altına, evliliklerinin uzun yıllardır süren mutluluğunu özetleyen, kalpten bir not düştü. Oyuncu, eşine hitaben: "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek paha biçilmez, benim bir tanem, yol arkadaşım, sevgilim, eşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın…" ifadelerini kullandı