Erol Köse'nin kızı 'mirasın reddi' davası açtı

Yapımcı Erol Köse, 23 Mart 2026'da 16'ncı kattaki evinden düşerek yaşamını yitirmişti. 61 yaşında hayata vedan eden Köse'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve yaklaşık üç aydır evinden çıkmadığı öğrenilmişti.

MİRASIN REDDİ DAVASI AÇTI

Köse'nin vefatının ardından mirası mahkemelik oldu. Köse'nin tek mirasçısı kızı Dijan Nazlan Köse, babasından kendisine kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetiği gerekçesiyle 'mirasın reddi' davası açtı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunulan davanın dilekçesinde, "Müvekkil babası Erol Köse'den kendisine intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir. Mirasçılık sıfatı ve terekeye ilişkin tüm hak ve yükümlülükler müvekkil yönünden sona ermiştir" denildi.

TELİF HAKLARINI KIZINA DEVRETMİŞTİ

Öte yandan Erol Köse, vefat etmeden kısa bir süre önce eserlerinin telif haklarını kızına devretmişti.