Ersin Korkut'un Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı gündem oldu! “İnsanlığın ilk ve son hali”

Sosyal medyayı aktif kullanan ve uzun zamandır ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu Ersin Korkut, dikkat çeken bir paylaşımla gündeme geldi. Korkut, meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile buluştuğu anlara ait bir fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Fotoğrafın Şükran Ovalı tarafından çekildiğini belirten Korkut, paylaşımına esprili bir not ekledi: "İnsanlığın ilk ve son hâli. Teyzemin oğlu" ifadeleriyle samimi bir göndermede bulundu.

Korkut'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.