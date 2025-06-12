Eski basketbolcu Mehmet Okur'un gurur günü! Kızı Melisa mezun oldu

Okur, bu özel anın altına oldukça duygusal bir not düşerek hislerini dile getirdi:

"Meleğim, senin büyümeni ve bu inanılmaz dönüm noktasına ulaşmanı izlemek kalbimi çok gururla dolduruyor. Geçirdiğin geceleri, sabahları, seni buraya getiren tüm zor işleri hatırlıyor musun? Her şeye değer. Şimdi, bu heyecan verici yeni bölüme başlarken, dünyaya damganı vuracağını biliyorum. Ne harika şeyler yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Tebrikler, tatlım! Seni çok seviyoruz."