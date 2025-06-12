Eski basketbolcu Mehmet Okur'un gurur günü! Kızı Melisa mezun oldu
Eski milli basketbolcu Mehmet Okur'un kızı Melisa, lise eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Mehmet Okur, bu özel günde ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Eski milli basketbolcu Mehmet Okur ve eşi Yeliz Okur'un 2004 yılında başlayan evliliklerinden olan kızları Melisa, Amerika'da gözlerden uzak sürdürdükleri yaşamlarında önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.
Melisa, liseden mezun olarak ailesine büyük bir gurur yaşattı. Baba Mehmet Okur, kızının mezuniyet töreninde ailece çekildikleri fotoğrafı kişisel Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Okur, bu özel anın altına oldukça duygusal bir not düşerek hislerini dile getirdi:
"Meleğim, senin büyümeni ve bu inanılmaz dönüm noktasına ulaşmanı izlemek kalbimi çok gururla dolduruyor. Geçirdiğin geceleri, sabahları, seni buraya getiren tüm zor işleri hatırlıyor musun? Her şeye değer. Şimdi, bu heyecan verici yeni bölüme başlarken, dünyaya damganı vuracağını biliyorum. Ne harika şeyler yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Tebrikler, tatlım! Seni çok seviyoruz."
Eski basketbolcunun bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçilerinden "Başarısı daim olsun", "Maşallah" gibi tebrik ve iyi dilek yorumları yağdı.