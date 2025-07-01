Eski eşi Duygu Kumarki ile barışmıştı! İsmail Hacıoğlu'ndan romantik paylaşım

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, son olarak Sen Ağlama İstanbul dizisindeki performansıyla ekranlarda yer almıştı. 2016 yılında nikah masasına oturduğu Duygu Kaya Kumarki ile aynı yıl kızları Yemin’i kucağına alan çift, 2020’de şiddetli geçimsizlik nedeniyle yollarını ayırmıştı.

Boşanmanın ardından Hacıoğlu’nun adı önce oyuncu Merve Çağıran, daha sonra Aslıhan Gürbüz ile anılmıştı. Ancak zamanla eski eşiyle olan bağının kopmadığı görüldü. Hacıoğlu ve Kumarki çifti, bir dargın bir barışık süren ilişkilerini yeniden rayına oturtarak tekrar bir araya geldi.

Yeni yılı birlikte Kıbrıs’ta karşılayan ikili, ilişkilerini sosyal medyada da gizlemiyor. Hacıoğlu ve Kumarki, birlikte çekildikleri yeni romantik pozları takipçileriyle paylaşarak, aşklarının kaldığı yerden devam ettiğini gözler önüne serdi.