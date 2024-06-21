Eski fit günlerine dönen şarkıcı Demet Akalın: “Diyet yapmaya çalıştım ama o kiloları veremedim, çok mutsuzdum"

Demet Akalın, fizy platformunda Kaan Ölker’in “Popcast” programına konuk oldu. Yeni halinden çok memnun olduğunu söyleyen şarkıcı, “Diyet yapıp kilo veremedim. O kadar mutsuzdum ki. Şu an bir mutluluk geldi bana” dedi.

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Eski fit günlerine dönen şarkıcı Demet Akalın: “Diyet yapmaya çalıştım ama o kiloları veremedim, çok mutsuzdum" - Resim : 1

Verdiği kilolar sonrası Demet Akalın yeni görüntüsü ile sahnelerde yer almaya devam ediyor. 

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Eski fit günlerine dönen şarkıcı Demet Akalın: “Diyet yapmaya çalıştım ama o kiloları veremedim, çok mutsuzdum" - Resim : 2

Demet Akalın, fizy platformunda Kaan Ölker’in “Popcast” programına konuk oldu ve bazı açıklamalarda bulundu.

 

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Eski fit günlerine dönen şarkıcı Demet Akalın: “Diyet yapmaya çalıştım ama o kiloları veremedim, çok mutsuzdum" - Resim : 3

Yağlarını operasyonla aldıran ve eski fit günlerine dönen şarkıcı, “Diyet yapmaya çalıştım ve o kiloları veremedim. O kadar mutsuzdum ki. Bu mutsuzluk aileme de yansıdı. Şu an bir mutluluk geldi bana. Kendimi çok iyi hissediyorum.”

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Eski fit günlerine dönen şarkıcı Demet Akalın: “Diyet yapmaya çalıştım ama o kiloları veremedim, çok mutsuzdum" - Resim : 4

12 yıl önce bir mayo markasının yüzü olduğu hatırlatılan Demet Akalın, “Teklif gelse kabul eder misiniz yeniden” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Bence çok güzel olur. Bu sezon Okan (Kurt) da bu konuyla ilgili arkamda.”