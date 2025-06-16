Eski Galatasaraylı futbolcu Marcao, kanser olan eşinin saçlarını kazıdı! Destek mesajları yağdı

Eski Galatasaraylı futbolcu Marcao, kanserle mücadele eden eşi Pan Teixeira'ya anlamlı bir jestle destek oldu. Brezilyalı oyuncu, eşinin saçlarını keserek bu zorlu süreçteki koşulsuz sevgisini ve desteğini sergilediği bir videoyu paylaştı. Bu güçlü dayanışma örneği, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük takdir ve destek topladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Eski Galatasaraylı futbolcu Marcao, kanser olan eşinin saçlarını kazıdı! Destek mesajları yağdı - Resim : 1

Galatasaray'daki başarılı kariyerinde birçok kupa (1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa) kazanan Marcao, şimdilerde eşi Pan Teixeira'nın kanser teşhisiyle zor günler geçiriyor.  

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Eski Galatasaraylı futbolcu Marcao, kanser olan eşinin saçlarını kazıdı! Destek mesajları yağdı - Resim : 2

Halen Sevilla'da top koşturan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, eşinin hastalığını kamuoyuyla paylaştı.

 

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Eski Galatasaraylı futbolcu Marcao, kanser olan eşinin saçlarını kazıdı! Destek mesajları yağdı - Resim : 3

Sosyal medyada yayımlanan dokunaklı videoda, Marcao'nun eşinin saçlarını kazıdığı anlar yürek burktu.  

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Eski Galatasaraylı futbolcu Marcao, kanser olan eşinin saçlarını kazıdı! Destek mesajları yağdı - Resim : 4

Deneyimli futbolcunun derin üzüntüsü yüzünden okunurken, video kısa sürede gündeme oturdu ve Pan Teixeira'nın paylaşımına yoğun bir destek mesajı geldi.  