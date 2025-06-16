Anasayfa Magazin Eski Galatasaraylı futbolcu Marcao, kanser olan eşinin saçlarını kazıdı! Destek mesajları yağdı
Eski Galatasaraylı futbolcu Marcao, kanser olan eşinin saçlarını kazıdı! Destek mesajları yağdı
Eski Galatasaraylı futbolcu Marcao, kanserle mücadele eden eşi Pan Teixeira'ya anlamlı bir jestle destek oldu. Brezilyalı oyuncu, eşinin saçlarını keserek bu zorlu süreçteki koşulsuz sevgisini ve desteğini sergilediği bir videoyu paylaştı. Bu güçlü dayanışma örneği, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük takdir ve destek topladı.
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Galatasaray'daki başarılı kariyerinde birçok kupa (1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa) kazanan Marcao, şimdilerde eşi Pan Teixeira'nın kanser teşhisiyle zor günler geçiriyor.
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Halen Sevilla'da top koşturan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, eşinin hastalığını kamuoyuyla paylaştı.
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Sosyal medyada yayımlanan dokunaklı videoda, Marcao'nun eşinin saçlarını kazıdığı anlar yürek burktu.
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Deneyimli futbolcunun derin üzüntüsü yüzünden okunurken, video kısa sürede gündeme oturdu ve Pan Teixeira'nın paylaşımına yoğun bir destek mesajı geldi.