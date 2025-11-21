Esra Erol küçük oğlu Ömer'în doğum gününü kutladı: Sana çok aşığım ve hep öyle kalacağım

"Senin dünyaya geleceğini öğrendiğim an başlayan hikayemiz… İlk kez ikinci fotoğraf karesiyle kutlandı. Sen her ne kadar kabul etmesen de, yüzünün her ifadesiyle bana benzeyerek doğdun. Ama hep kendine özgü, hep şahsına münhasır oldun. Sana duyduğum sevgi tarifsiz… Sana çok aşığım ve hep öyle kalacağım. İyi ki benim yavru kuşumsun. İyi ki doğdun."