Esra Erol küçük oğlu Ömer'în doğum gününü kutladı: Sana çok aşığım ve hep öyle kalacağım
ATV'nin sevilen ekran yüzü ve sunucusu Esra Erol, bugün oğlu Ömer'in doğum gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü sunucu, bu özel günü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla taçlandırdı.
ATV ekranlarının sevilen yüzü Esra Erol, 2010 yılında hayatını birleştirdiği Ali Özbir ile evliliğinden doğan küçük oğlu Ömer Erol'un doğum gününü sosyal medyada yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.
Ünlü sunucu, doğum gününe özel olarak yayınladığı karelerle birlikte, oğlu Ömer'e duyduğu tarif edilemez sevgiyi ve onunla olan bağını anlatan samimi bir not ekledi:
"Senin dünyaya geleceğini öğrendiğim an başlayan hikayemiz… İlk kez ikinci fotoğraf karesiyle kutlandı. Sen her ne kadar kabul etmesen de, yüzünün her ifadesiyle bana benzeyerek doğdun. Ama hep kendine özgü, hep şahsına münhasır oldun. Sana duyduğum sevgi tarifsiz… Sana çok aşığım ve hep öyle kalacağım. İyi ki benim yavru kuşumsun. İyi ki doğdun."
Esra Erol'un, Ömer'in kendisine benzediğini ve aynı zamanda kendine has bir kişiliğe sahip olduğunu vurguladığı bu içten paylaşım, hayranları ve takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.