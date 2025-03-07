Eşref Rüya dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi ve günü belli oldu

Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u buluşturan Eşref Rüya dizisinden yeni bir fragman daha yayınlandı. Dizinin yayın tarihi ve günü de belli oldu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Eşref Rüya dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi ve günü belli oldu - Resim : 1

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi ‘Eşref Rüya’ izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.  Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u buluşturan Eşref Rüya dizisinden yeni bir fragman daha yayınlandı. 

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Eşref Rüya dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi ve günü belli oldu - Resim : 2

Dizinin yayın tarihi ve günü de belli oldu. Eşref Rüya dizisinin ilk bölümü 19 Mart 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de  Kanal D ekranlarında olacak. 

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Eşref Rüya dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi ve günü belli oldu - Resim : 3

Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı dizinin yeni yayınlanan fragmanında Eşref'in 'Bir kalp bir kere sever' sözleri damga vurdu.

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Eşref Rüya dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi ve günü belli oldu - Resim : 4

Eşref Rüya 1. Bölüm 2. Fragmanı