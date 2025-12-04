Eşref Rüya'da Eşref'in Nisan'a aldığı cam kesim kolyenin fiyatı ve markası...

Kanal D'de yayınlanan 'Eşref Rüya'nın son bölümünde Eşref, Nisan'ın muhbir olduğunu öğrenmiş ve büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. İkili arasındaki buzlar tam eridi derken bu defa sorunun büyüğü gelmişti. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Eşref'in Nisan'a kolye hediye ettiğini gördük...