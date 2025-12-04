Eşref Rüya'da Eşref'in Nisan'a aldığı cam kesim kolyenin fiyatı ve markası...
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. "Eşref Rüya" dizisinde Eşref’in (Çağatay Ulusoy) Nisan'ı (Demet Özdemir) dinlemek amacıyla özel olarak yerleştirdiği gizli dinleme cihazlı kolyenin fiyatı ortaya çıktı...
1 / 6
Kanal D'de yayınlanan 'Eşref Rüya'nın son bölümünde Eşref, Nisan'ın muhbir olduğunu öğrenmiş ve büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. İkili arasındaki buzlar tam eridi derken bu defa sorunun büyüğü gelmişti. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Eşref'in Nisan'a kolye hediye ettiğini gördük...
2 / 6
Nisan'a hediye edilen kolyede dinleme cihazı olup olmadığı henüz net olmasa da Eşref'in hediyesinin fiyatı epey merak edidi.
3 / 6
Eşref Rüya'da Eşref'in (Çağatay Ulusoy) Nisan'a (Demet Özdemir) hediye ettiği kolyenin fiyatı ve markası ortaya çıktı.
4 / 6
Kolye 'Yargıcı'da 'Yuvarlak Kesim Cam Kolye' olarak geçiyor ve fiyatı 2.999,99 TL.