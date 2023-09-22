Euphoria dizisinin yıldız oyuncusu Angus Cloud'un ölüm nedeni belli oldu
Geçtiğimiz ay evinde ölü bulunan oyuncu Angus Cloud'un ölüm nedeni belli oldu.
Euphoria dizisiyle tanınan 25 yaşındaki ünlü oyuncu Angus Cloud geçtiğimiz ay ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki evinde ölü bulunmuştu. Ancak oyuncunun ölüm nedeni açıklanmamıştı.
Tahminler genç oyuncunun babasının ölümüyle başa çıkma mücadelesi sonucu intihar etmiş olabileceği yönündeydi.
ANGUS CLOUD'UN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
Ünlü oyuncunun vücudunda yüksek dozda üç farklı uyuşturucu madde bulundu.
Variety'nin haberine göre, Alameda County Adli Tıp ofisinden yapılan açıklamada, oyuncunun "kazara aşırı doz alarak" hayatını kaybettiği bildirildi.