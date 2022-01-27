Evde Tek Başına filminin yıldızı Macaulay Culkin evleniyor

Henüz 10 yaşındayken rol aldığı Evde Tek Başına adlı Film ile bir anda yıldızı parlayan Macaulay Culkin ile sevgilisi Brenda Song, evliliğe ilk adımı attı. People dergisi bir süredir söylenti düzeyinde olan bu haberi doğruladı. Çiftin sözcüsü ise herhangi bir açıklama yapmadı.

FİLM SETİNDE TANIŞTILAR

Macaulay Culkin ile Brenda Song, 2017 yılında Changeland adlı yapımın setinde tanıştı. Kısa sürede aralarında bir aşk doğdu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Brenda Song (@brendasong)'in paylaştığı bir gönderi

GEÇTİĞİMİZ YIL İLK BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ

Oyuncu çiftin çocukları 5 Nisan 2021 tarihinde dünyaya geldi. 41 yaşındaki Evde Tek Başına serisi yıldızı Culkin, oğluna Dakota adını verdi. Bu, yıllar önce trafik kazasında hayatını kaybeden kız kardeşinin adıydı.

Culkin’in kız kardeşi, 2008 yılında Los Angeles’ta bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Culkin, o dönemde kardeşinin başına geleni, “Korkunç derecede trajik bir kaza” olarak nitelendirmişti.