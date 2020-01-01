Düşük bütçeli bir aile komedisi olarak başlayan ve 30 yılda
büyük bir fenomene dönüşen, ekipteki herkesin ama özellikle çocuk oyuncu Macaulay
Culkin’in hayatını değiştiren Evde Tek Başına (Home Alone), evde yanlışlıkla
tek başına kalmış bir çocuğun, evini hırsızlardan koruma çabasını beyaz perdeye
taşıyan unutulmaz bir kült olmayı başardı.
Yönetmen ve yazar John Hughes’ın çocuklarından birini
yanlışlıkla evde unutsa neler olabileceğini düşünmesiyle başlayan senaryo
süreci, yönetmenliğinin ilk yıllarındaki Chris Colombus’un da mesleğine dair
umutlarını yitirmişken, yeni bir umut kapısı olmuştu.
“Çaresizce iş arıyordum ve o dönem Chevy Chase ile anlaşamadığım için bir filmi bırakmak zorunda kalmıştım. Chase ile çalışmak Donald Trump ile film çekmeye benziyordu. Sanırım John, filmi bırakmamdan kendi bakış açısına göre memnun olmuştu. İki hafta sonra bana iki senaryo yolladı, biri Evde Tek Başına’ydı. Yönetmenliğe devam etmemi sağlayan kişi John’du.” diye o dönemi anlatan Chris Colombus, “Bu film sayesinde Noel dönemine farklı bir bakış açısı getiriyordu. Noel yılın en duygusal ve güzel zamanı olarak lanse edilse de Evde Tek Başına’da buna karşıt bir durum vardı ve bu filmin bir dev bir canavara dönüşmesini sağladı.” diye devam etti.
Macaulay Culkin Tek Seçenekti
Yazar John Hughes, filmin senaryosunu yazarken aklında hep Macaulay
Culkin’in olduğunu belirten cast direktörü Janet Hirshenson, aslında hızlı bir
şekilde başka adayları da değerlendirmiş. Daha sonra onun gibi hala Noel Baba’ya
inanacak kadar küçük yaşta ve deneyimli bir çocuk bulamamış. Yönetmen Colombus’a
göre de Macaulay, hem büyüleyici hem de komik hem de gerçekten çocukça davranan
bir oyuncuymuş. Bir kulağının hafif kepçe olması, onu kusursuz bir aday
yapmıştı.
Çocukların hem eğitimlerine devam etmesi hem de sete
gelebilmeleri zaman konusunda cimri olmaları gereken bir durum yaratmış.
Çocuklara hızla yetişebilmeleri için verilen scooterlar da sonunda hep bir
soruna yol açtığı için aslında hiç iyi bir fikir olmamış. Çünkü çoğu zaman bu
scooterlar sette çocukların eğlencesine malzeme olmuş.
Filmden akıllardan kalan en özel detaylardan biri de eve girmeye çalışan iki hırsızın da birbirinden başarılı iki isim olmasıydı: Joes Pesci ve Daniel Stern. Özellikle Daniel Stern’ün ücreti yüksek bulununca başka bir adayla devam edilmiş ama kimse Joe Pesci ile aynı kimyayaı yakalayamayınca, Stern geri dönmüş. Diğer yandan Martin Scorsese ile yıllarca harikalar yaratsa da Joe Pesci kendisi de itiraf etmiş, en tanındığı rolü Evde Tek Başına’daki Harry’miş.
Michael Jackson İle Röportaj Yapmak
Culkin’in abisi rolündeki Devin Ratray, o zaman öğrenci
olduğu için bir okul ödevini belgesel olarak hazırlıyormuş. Macaulay, sete
ziyarete giden Michael Jackson’ın yanına gidip Devin’in röportaj yapıp
yapamayacağını sormuş ve Jackson bir an bile düşünmeden “Tabii ki” demiş. Devin
Ratray bu an için hayatımın anısı yorumunu yapıyor: “Değil röportaj
yapabileceğimi, sete geleceğini bile bilmiyordum. Ne soracağım hakkında bir
fikrim yoktu ama o dönem klibinde model Iman’ı öptüğü bir şarkısı popülerdi.
Ben de “Iman’ı öpmek nasıl bir his?” diye sordum, gülmeye başladı ve o andan
sonra çok rahat sohbet ettik.” diyerek 30 yıl öncesinin muhteşem bir anını
hatırlıyor.
Seti kurarken bir ritim yakalamaya çalışan Colombus ve
ekibi, tuzakların güvenli olduğundan emin olduktan sonra iniş çıkışlı bir ritim
tutturmayı hedeflemişler. Oldukça iyi planlanan sahneler için “Kartları havaya
atıp beklediğiniz bir an değildi, her şeyi çok iyi planlamıştık ve başı sonu
belliydi.” diye anlatıyor yönetmen Chris Colombus.
Filmde düşük bütçeden dolayı pek görsel efekt kullanılmamış. Çoğu zaman tehlikeli bir sahnede dublörler oldukça sıkıntılı anlar yaşıyormuş. Hatta bir sahnede dublörün yaşadığı tehlikeli bir anı filmde şiddeti düşürülmüş şekilde gösterebilmek için gerçek ve çizgi film seslerini bir arada kullanmışlar.
30 Yıllık Eskimeyen Bir Macera
Evde Tek Başına ABD’de 16 Kasım 1990 yılında gösterime
girdikten sonra, Şubat 1991’e kadar gişede birinci sırada yer almış. Chris
Colombus, bu başarıya inanamadığını ve kısıtlı sayıda sinemada gösterime girmiş
filminin bu başarısının büyüleyici olduğunu söylüyor.
Chris Colombus’a göre, yıllar geçmiş olmasına rağmen her yıl filmin hatırlanması, gösterilmesi ve hala sevilmesi müthiş bir duygu ve arkasında bırakacağı mirasın içinde kendi yolunu bulmuş bu filmin olması kendisini çok mutlu ediyor.