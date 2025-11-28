Evrim Akın, Asena Keskinci'nin iddialarına gözyaşlarıyla yanıt verdi: "Ben iyilikten başka ne yaptım"
Oyuncu Asena Keskinci'nin, çocuk yıldız olarak yer aldığı Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın (Nana) hakkında ortaya attığı iddialar ve sonrasında gelen ifşalar gündemi sarsmıştı. Günler süren sessizliğin ardından, Evrim Akın iddialara ilk kez ve gözyaşları içinde yanıt verdi.
Oyuncu Asena Keskinci’nin, 2007-2010 yılları arasında yayımlanan Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkında ortaya attığı ağır iddialar gündemi sarsmıştı.
Keskinci, setteyken ailesi boşanma sürecindeyken Akın’ın kendisine, "Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" gibi tehditlerde bulunduğunu ve tütün ürünü dumanını yüzüne üfleyerek zorbalık yaptığını iddia etti.
İddiaların en çarpıcı kısmı ise Akın'ın, annesinden numarasını aldığı babası Güray Keskinci ile ilişkiye başlayarak kendisine üvey anne olmasıydı.
Evrim Akın, önce avukatı aracılığıyla tüm iddiaların hayal ürünü olduğunu belirterek hukuki yollara başvuracağını duyurdu. Şimdi de kameralar karşısına geçerek gözyaşları içinde, "Ben iyilikten başka ne yaptım?" diye sordu.