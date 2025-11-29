Evrim Akın'ın ağlayarak yaptığı açıklamalar sonrası Asena Keskin'den yanıt

Oyuncu Asena Keskinci’nin, 2007-2010 yılları arasında yayımlanan Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkında ortaya attığı ağır iddialar gündemi sarsmıştı.

Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu belirten Asena Keskinci, Evrim Akın'ın; "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürmüştü. Keskinci ayrıca zorbalığa maruz kaldığını da söylemişti. Oyuncu Zeynep Gülmez, dizinin makyözü Arzu Yurter ve yönetmen Şahin Yiğit de Asena Keskinci'ye destek vermişti.