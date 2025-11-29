Evrim Akın'ın ağlayarak yaptığı açıklamalar sonrası Asena Keskin'den yanıt
Ünlü oyuncu Evrim Akın, yıllar önce rol aldığı 'Bez Bebek' dizisindeki partneri Asena Keskinci'nin hakkındaki iddialarının ardından sessizliğini bozdu. Düzenlediği basın toplantısında duygusal anlar yaşayan Akın, gözyaşlarına hakim olamayarak büyük bir üzüntü yaşadı.
Oyuncu Asena Keskinci’nin, 2007-2010 yılları arasında yayımlanan Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkında ortaya attığı ağır iddialar gündemi sarsmıştı.
Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu belirten Asena Keskinci, Evrim Akın'ın; "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürmüştü. Keskinci ayrıca zorbalığa maruz kaldığını da söylemişti. Oyuncu Zeynep Gülmez, dizinin makyözü Arzu Yurter ve yönetmen Şahin Yiğit de Asena Keskinci'ye destek vermişti.
Evrim Akın, önce avukatı aracılığıyla tüm iddiaların hayal ürünü olduğunu belirterek hukuki yollara başvuracağını duyurdu. Şimdi de kameralar karşısına geçerek gözyaşları içinde, "Ben iyilikten başka ne yaptım?" diye sordu.
Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci ile ilişkisi hakkında da konuşan Evrim Akın; "2008'de boşanmış. 2011'de kendisi bana X üzerinden mesaj atmış. İlk defa numarasını 2012'de veriyor. 2020 - 2021 yıllarında kendisi duygularını anlatan bir mesaj yazdı. Ben şoka girdim. 6 ay sonra buluştuk, anlattı duygularını ve 3 yıldır birlikteyiz. Aradan kaç yıl geçmiş... Kimsenin yuvasını yıkmadım. O dönemlerde benim de bir ilişkim vardı" diye konuştu.
Evrim Akın'ın ağlayarak yaptığı açıklamalar sonrasında, Asena Keskinci'nin avukatı Feyza Altun'dan yanıt geldi.