Evrim Alasya: Erkek gibi erkeklere hasret kaldım

"BİZ DENEYİMLİ OYUNCULARIN KARŞISINDA DAHA SAYGILIYDIK"

Alasya, "Genç oyuncuları nasıl buluyorsun?" sorusuna da yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Ben zaten güzelim oyunculuğu öğrenmesem de olur' özgüvenine sahip olanını da gördüm, çabalayanı da. Genç yaşta böyle bir işi yaparken o ünlü tufanına kapılmamak zor bir şey. Yargılamıyorum. Ama jenerasyon farkı var. Biz deneyimli oyuncuların karşısında daha saygılıydık. Şimdiki nesil de o korku yok. Her şeyi bildiklerini düşündükleri için, bir şey öğrenmeleri zor oluyor" yanıtını verdi.