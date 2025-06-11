Evrim Alasya, Kerem Alışık’ı annesiyle tanıştırdı

Geçtiğimiz yıl sahnelenmeye başlayan 'Aşk Biter mi?' tiyatro oyununda birlikte rol alan, kısa bir sonra da aşk yaşamaya başlayan Evrim Alasya ile Kerem Alışık'ın birlikteliği sürüyor.

Evrim Alasya, 'Aşk Biter mi?' oyununu izlemeye gelen annesi Aysun Alasya'yı, sahne sonrasında sevgilisi Kerem Alışık ile tanıştırdı.

"GURUR"

Aysun Alasya, buluşmaya dair fotoğrafı sosyal medya sayfasından; "Gurur" notuyla paylaştı.