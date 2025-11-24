Ezgi Mola oğlu Can'ın 2. yaş gününü kutladı: "Hayatımı güzelleştirdin!"
Geçtiğimiz aylarda eşi Mustafa Aksakallı'dan boşanan ünlü oyuncu Ezgi Mola, tüm dikkatini oğlu Can'a çevirmiş durumda. Mola, oğlu Can'ın 2. yaş günü için görkemli bir parti yerine, evinde mütevazı ve sıcak bir kutlama düzenlemeyi tercih etti.
Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve iş insanı eski eşi Mustafa Aksakallı'nın, 2023 yılında başlayan ve iki yıl süren evliliklerinin ardından oğulları Can'ın 2. yaş gününü kutladı.
Son olarak Başka Bir Gün dizisiyle ekranda olan Ezgi Mola, oğulları Can'ın dünyaya gelmesinden kısa süre sonra yollarını ayıran çiftin, bu ayrılığın ardından Can'ın yeni yaşını kutlamak için gösterişten uzak, evde mütevazı bir doğum günü organizasyonu düzenledi
Oğlu Can'ın doğum gününe özel bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Ezgi Mola, duygusal anlarını şu notla ifade etti:
"İyi ki doğdun Can! Hayatımı güzelleştirdin, her şey gönlünce olsun oğlum."
Mustafa Aksakallı da kutlamadan "İyi ki doğdun canım oğlum" notuyla oğluyla karesini paylaştı.