Ezgi Mola'dan imaj değişikliği! Rolü için saçlarını kısacık kestirdi
Şimdilerde 'Masumlar Apartmanı' ve 'Alice Müzikali'nde yer alan Ezgi Mola, imaj değişikliği yaparak saçlarını kısacık kestirdi. Rolü için saçlarını kestiren Mola'nın yeni saçları ise akıllara 25 yıl önceki imajını getirdi.
Masumlar Apartmanı isimli dizide gösterdiği başarılı performansla öne çıkan oyuncu Ezgi Mola, imajını değişikliğine gitti. 'Safiye' karakterini canlandıran Mola rolü için saçlarını kesti. Saçlarını kısacık kestiren ünlü oyuncu, yeni stilini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
KENDİ SAÇLARINI KESMEYİ ÖNERDİ
Masumlar Apartmanı'nın Salı günü yayınlanacak olan bölümünde; yaşadığı tüm travmalar sonrasında dönüşü olmayan bir yola giren Safiye’nin saçını kestiği bir sahne yer alıyor.
Senaryoyu okuduktan sonra oyuncu Ezgi Mola, bu sahne için çekim sırasında peruk kullanmayı tercih etmediğini belirterek; kendi saçlarını kesmeyi önerdi.
“ŞAKACIKTAN YAPTIM SANDIYSANIZ ÜZÜLÜRÜM”
Oyuncu, “Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm! Şaka sevmem” dedi.
25 YIL ÖNCESİNE DÖNDÜ
Sosyal medya kullanıcıları, Ezgi Mola'nın yeni imajını 25 yıl önceki haline benzetti. Ünlü oyuncu da o fotoğrafını yeniden sosyal medya hesabından paylaştı. Mola, 2018 yılında bu fotoğrafını, "1997... Göz rengini fotoğrafta değiştirmenin mecburi olduğu yıllardı... Asiliğin sınırı kazıtılan saçla ölçülürdü ve kaşlar alınmaz, ütülürdü... Ütmüştüm..." notuyla yayınlamıştı.