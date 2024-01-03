Ezhel'in annesinden Alizade'ye: Ben sağken zade made yaklaşamaz

Geçtiğimiz günlerde Almanya'ya giden rapçi Alizade, Ezhel ile buluşarak sosyal medya hesabından birçok fotoğraf paylaşmıştı. İkilinin bu paylaşımları aralarında aşk iddialarını alevlendirmişti.

EZHEL'İN ANNESİ ALİZADE'Yİ ENGELLEDİ

Ezhel de Instagram’da hem annesinin hem de Alizade’nin fotoğraflarından bir kolaj yayınladı. Alizade bu kez “Evimin direği sensiz n’apardım” şeklinde bir yorum yazdı. Ezhel’in annesi Ulya Turgut, Alizade’nin mesajına kızgın surat emojileriyle yanıt verdi, kendisini takip etmeye başlayan şarkıcıyı engelledi.

'ANNECİĞİM NE ZAMAN İSTEMEYE GELİYORSUNUZ?'

Alizade’nin “Anneciğim ne zaman istemeye geliyorsunuz? Biz Moskova’dayız” yorumunu gören Ulya Hanım sitem dolu bir açıklamada bulundu.

'BEN SAĞKEN ZADE MADE YAKLAŞAMAZ'

“Normalde abi diye hitap eden biri. Normalde ben karışmam ama evimin direği diye yazınca tepem attı. İlk kez bu kadar sinirlendim. Kalabalık bir grupta olup yalnızmış gibi durum yaratmak olmaz. Şekerim yükseldi. Evladım bana hayırlı bir evlat oldu. Ben sağken zade made yaklaşamaz. Bazı arkadaşlıkları hemen bir yerlere yama yapmayın. Allah oğlumun eşinden ve evlatlarından yüzünü güldürsün.”