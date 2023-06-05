Fahriye Evcen, 37. yaşını kutladı

2017 yılında oyuncu Burak Özçivit ile dünya evine giren Fahriye Evcen, 2019 yılında oğlu Karan’ı 2023 yılında ise oğlu Kerem’i kucağına aldı. Önceki gün 37. yaşını kutlayan güzel oyuncu doğum günü partisinden kareler paylaştı.

Fahriye Evcen’den doğum günü pozları

Sosyal medyada aktif olan güzel oyuncu, doğum gününe özel verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. Pembe ve mavinin hakim olduğu bir doğum günü partisi düzenleyen Evcen, mavi bir kot elbise tercih etti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Fahriye Evcen Özçivit (@evcenf)'in paylaştığı bir gönderi

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken eşi Burak Özçivit, "İyi ki" notunu yazarak kalp emojisi koydu. Fahriye Evcen'in paylaşımına yorum yapan Özlem Ada Şahin ve Filiz Akın da doğum gününü kutladı.

"Seni seviyorum ve seviyoruz"

Özçivit daha sonra doğum gününden kareleri "Aşkım İyiki … Nice senelerin olsun kuzum seni seviyorum ve seviyoruz" notuyla kendi hesabından da paylaştı.