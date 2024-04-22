Anasayfa Magazin Fahriye Evcen - Burak Özçivit çifti oğulları Karan'ın okul gösterisinde: "Gururlu ebeveynler"
Fahriye Evcen - Burak Özçivit çifti oğulları Karan'ın okul gösterisinde: "Gururlu ebeveynler"
Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile birlikte oğlu Karan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuklar Bayramı için hazırlandığı okul gösterisine katıldı. Evcen o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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2013 yılında yayınlanan Çalıkuşu dizisinde partner olan çiftin arkadaşlığı zamanla aşka dönüşmüştü. Uzun süre devam eden ilişkilerini 2017 yılında evlilikle taçlandırmışlardı.
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Oğulları Karan'ı 2019 yılında kucaklarına alan çift, 2023 yılında ise ikinci minikleri Keremi kucaklarına alarak anne baba olmanın sevincini yaşamıştı.
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Sosyal medyayı sık sık kullanan Fahriye Evcen son olarak oğulları Karan'ın ilk 23 Nisan gösterisinden dans ettiği anları sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı.
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Karan Özçivit 23 Nisan'da okulda düzenlenen törendeki dansıyla ilgi çekti.