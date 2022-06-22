Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinden müjdeli haber! İkinci bebek geliyor

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında görkemli bir düğünle evlendi. Çift, ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında kucaklarına aldı. Mutlu bir evliliği olan çiftten bir güzel haber daha geldi. Fahriye Evcen'in 2 aylık hamile olduğu iddia edildi...

İKİNCİ BEBEK GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güzel oyuncu ikinci kez bebek bekliyor. Fahriye Evcen’in iki aylık hamile olduğu ve eşi Burak Özçivit’le bebeğinin cinsiyetinin belli olmasını büyük bir merakla bekledikleri öğrenildi.

Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Fahriye Evcen, geçtiğimiz haftalarda 36 yaşına basmıştı.

"DOĞUM GÜNÜN OLSUN AŞKIM"

Burak Özçivit de kendisi gibi oyuncu eşinin doğum gününü Instagram'dan yayınladığı fotoğrafla kutlamıştı. Ailece dondurma yedikleri anda verdikleri pozu paylaşan Burak Özçivit, gönderisine, "Doğum günün kutlu olsun aşkım. Nice senelere hep bu halde. Seni çok seviyoruz" notunu düşmüştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Burak Özçivit (@burakozcivit)'in paylaştığı bir gönderi

EVCEN KAYITSIZ KALMADI

Yaprak Dökümü' dizisiyle şöhreti yakalayan Fahriye Evcen de eşinin paylaşımına kayıtsız kalmamıştı. Güzel oyuncu, Özçivit'in gönderisine; "Ben sizi her şeyden çok. Hep bu halde nice senelere" yorumunu yapmıştı.