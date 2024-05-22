Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten set pozları

1 / 6
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Oyuncu çift 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı.
2 / 6
Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanıyor.
3 / 6
Ünlü çift, dün bir reklam filmi için sete çıktı. Ünlü çift, setten aşk pozu paylaştı.
4 / 6
Sevilen çiftin pozlarına "Çok güzelsiniz", Birbirinize çok yakışıyorsunuz", "Şahane ikili", "Favori çiftim" gibi birçok yorum yapıldı.