Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten set pozları

Oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, dün bir reklam filmi için sete çıktı. Çift, setten aşk pozu paylaştı. 

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten set pozları - Resim : 1

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Oyuncu çift 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı.

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten set pozları - Resim : 2

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanıyor. 

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten set pozları - Resim : 3

Ünlü çift, dün bir reklam filmi için sete çıktı. Ünlü çift, setten aşk pozu paylaştı. 

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten set pozları - Resim : 4

Sevilen çiftin pozlarına "Çok güzelsiniz", Birbirinize çok yakışıyorsunuz", "Şahane ikili", "Favori çiftim" gibi birçok yorum yapıldı. 