Fahriye Evcen'den oğlu Karan ve Kerem'le tatil pozları

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Fahriye Evcen'den yeni tatil paylaşımı geldi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Fahriye Evcen'den oğlu Karan ve Kerem'le tatil pozları - Resim : 1

Yıllar önce "Çalıkuşu" dizinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de dünyaevine girdi.

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Fahriye Evcen'den oğlu Karan ve Kerem'le tatil pozları - Resim : 2

Ünlü çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı. 

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Fahriye Evcen'den oğlu Karan ve Kerem'le tatil pozları - Resim : 3

Evcen, tatil paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. 38 yaşındaki Evcen oğlu Karan ve Kerem'le tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Fahriye Evcen'den oğlu Karan ve Kerem'le tatil pozları - Resim : 4

Ünlü oyuncunun yeni karelerine "Çok güzelsiniz", "İkisi de babasının kopyası", "Yakıyorsun", Maşallah", "Harika aile" gibi yorumlar geldi. 