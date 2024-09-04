Fahriye Evcen'den oğlu Karan ve Kerem'le tatil pozları
Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Fahriye Evcen'den yeni tatil paylaşımı geldi.
1 / 8
Yıllar önce "Çalıkuşu" dizinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de dünyaevine girdi.
2 / 8
Ünlü çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.
3 / 8
Evcen, tatil paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. 38 yaşındaki Evcen oğlu Karan ve Kerem'le tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
4 / 8
Ünlü oyuncunun yeni karelerine "Çok güzelsiniz", "İkisi de babasının kopyası", "Yakıyorsun", Maşallah", "Harika aile" gibi yorumlar geldi.