Fahriye Evcen'in Londra stili

Ünlü oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Londra tatilinde çocukları Karan ve Kerem'le keyifli anlar yaşıyor. Fahriye Evcen'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar hayranlarından çok sayıda beğeni alırken, şık stiliyle de dikkat çekti.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Fahriye Evcen'in Londra stili - Resim : 1

Altı sezon rol aldığı Kuruluş Osman dizisiyle reyting rekorları kıran Burak Özçivit ile bir süredir ekranlardan uzak olan eşi Fahriye Evcen, dizinin final yapması ve çocuklarının okul tatiline girmesiyle tatil sezonunu açtı.

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Fahriye Evcen'in Londra stili - Resim : 2

Ünlü çift, İngiltere'nin başkenti Londra'ya olan seyahatlerinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Fahriye Evcen'in Londra stili - Resim : 3

39 yaşındaki Evcen, paylaşımına "Güzel bir gün" notunu düştü. 

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Fahriye Evcen'in Londra stili - Resim : 4

Fahriye Evcen'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar hayranlarından çok sayıda beğeni alırken, şık stiliyle de dikkat çekti. 

İşte Fahriye Evcen'in London stili...