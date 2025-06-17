Fahriye Evcen'in Londra stili
Ünlü oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Londra tatilinde çocukları Karan ve Kerem'le keyifli anlar yaşıyor. Fahriye Evcen'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar hayranlarından çok sayıda beğeni alırken, şık stiliyle de dikkat çekti.
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Altı sezon rol aldığı Kuruluş Osman dizisiyle reyting rekorları kıran Burak Özçivit ile bir süredir ekranlardan uzak olan eşi Fahriye Evcen, dizinin final yapması ve çocuklarının okul tatiline girmesiyle tatil sezonunu açtı.
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Ünlü çift, İngiltere'nin başkenti Londra'ya olan seyahatlerinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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39 yaşındaki Evcen, paylaşımına "Güzel bir gün" notunu düştü.
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Fahriye Evcen'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar hayranlarından çok sayıda beğeni alırken, şık stiliyle de dikkat çekti.
İşte Fahriye Evcen'in London stili...