Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç çifti Fas tatilinden aşk dolu pozlarını paylaştı

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ve DJ Faruk Sabancı, bir süredir devam eden ve magazin gündeminde yakından takip edilen ilişkilerine Fas'ta yaptıkları lüks ve romantik bir tatille renk kattılar. Çiftin bu yeni tatil rotası, hayranlarının da büyük ilgisini çekti.