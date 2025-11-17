Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç çifti Fas tatilinden aşk dolu pozlarını paylaştı
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ve DJ sevgilisi Faruk Sabancı'nın ilişkisi, Fas tatillerinden paylaştıkları romantik karelerle gündemde kalmaya devam ediyor. Çift, son olarak Fas'a yaptıkları tatildeki aşk dolu anlarını Instagram hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ve DJ Faruk Sabancı, bir süredir devam eden ve magazin gündeminde yakından takip edilen ilişkilerine Fas'ta yaptıkları lüks ve romantik bir tatille renk kattılar. Çiftin bu yeni tatil rotası, hayranlarının da büyük ilgisini çekti.
DJ Faruk Sabancı, sevgilisiyle Fas'ın mistik atmosferinde geçirdiği keyifli ve aşk dolu anlardan kareleri, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı
Sabancı, bu paylaşımlara eklediği "Moroccan Moonlight" (Fas Ay Işığı) notuyla, tatilin romantik ambiyansını vurguladı.
Çiftin bu samimi ve uyumlu görüntüleri, kısa süre içerisinde sosyal medya platformlarında yoğun bir etkileşim yarattı.